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«Динамо» гарантировало выход из группы, у «Зари» — все сложно

Пятница, 3 ноября, 2017

В Лиге Европы состоялись матчи четвертого тура группового турнира.

«Динамо» наконец-то обыграло «Янг Бойз», причем сделало это на искусственном поле в Берне, где выиграть удается не всем. Провалив первый тайм, во втором киевлянам удалось организовать игру и перехватить инициативу. Единственный гол в матче на 70-й минуте провел Буяльский и тем самым обеспечил своей команде выход из группы В в 1/16 финала.

«Динамо» — 10

«Партизан» — 5

«Янг Бойз» — 3

«Скендербеу» — 2

«Заря также играла на выезде — в Берлине против «Герты». И также могла обеспечить себе путевку в плей-офф, но вместо этого пропустила в каждом из таймов по голу. Теперь борьба в группе J за первые два места снова обострилась.

«Эстерсунд» — 7

«Заря» — 6

«Атлетик» Б — 5

«Герта» — 4

Из других результатов отметим первую потерю очков «Зенитом» — в гостях у «Русенборга» питерцы сыграли вничью 1:1. Белорусский БАТЭ в Германии пропустил от «Кельна» сразу пять голов. забив при этом лишь дважды. Московский «Локомотив» дома проиграл молдавскому «Шерифу» — 1:2, а казахская «Астана» с минимальным счетом выиграла в Тель-Авиве у «Маккаби».



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