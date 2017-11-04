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Работникам «Укрпочты» значительно повысят зарплату

Суббота, 4 ноября, 2017

«Укрпочта» повысит зарплату операторам почтовой связи до конца 2018 года почти в 2 раза – до 7,5 тыс. грн., начальникам в 2,5 раза – до 14,5 тыс. грн.

Публичное акционерное общество «Укрпочта», национальный оператор почтовой связи в стране, с ноября и на протяжении 2018 года планирует поэтапно повысить заработную плату операторам почтовой связи почти в 2 раза до 7,5 тыс. грн., а начальникам и заместителям отделений приблизительно в 2,5 раза – до 14, тыс. грн, сообщила пресс-служба компании.

«Операторам почтовой связи, работающим в отделениях, будет повышена ставка почти в 2 раза до 7,5 тыс. Начальникам и заместителям отделений почтовой связи, в зависимости от обеспечения объемов бизнеса, а также при условии дальнейшего наращивания объемов и показателей эффективности — примерно в 2,5 раза, до 14,5 тыс. грн», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что процесс повышения заработных плат начнется с отделений почтовой связи, расположенных в городах-миллионниках и областных центрах. Также, программа предусматривает дальнейшее поэтапное повышение заработных плат другим категориям работников.

Пресс-служба «Укрпочты» сообщила, что кроме повышения зарплат в компании действует новая система премирования работников.

«Например, за выполнение плана, за продажи и др. Система способствует увеличению материального поощрения работников, которые заинтересованы в приумножении собственного дохода за счет выполнения доведенных бизнес-показателей», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, и.о. генерального директора Игорь Смилянский отметил, что в компании продолжает внедряться сдельная форма оплаты труда для работников дирекций по обработке и перевозке почты.

«Такая система уничтожает «уравниловку» и создает дополнительную возможность заработка. Рост заработной платы работников дирекций, которые заинтересованы в увеличении дохода и увеличили показатели собственной эффективности, уже составил до 30-40% по сравнению с предыдущей, почасовой», — добавил Смилянский.



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