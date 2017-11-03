В Северодонецке нашли убитым депутата от «Блока Петра Порошенко»

В ночь на пятницу, 3 ноября, был убит депутат Северодонецкого горсовета, советник мэра города Сергей Самарский. Об этом сообщил заместитель мэра Северодонецка Григорий Пригеба в Facebook.

«В 01:30 сообщили об убийстве Сергея Самарского. Убили по-скотски, как подонки… до четырех часов работал со следователем, кто мог на такое решиться? Предложил детектор для всех, кто попадает в поле следствия. Помолимся за Сергея…», — написал он.

Как передают местные интернет-издания, его труп был найден около часа ночи в районе МЖК «Мрия» в Северодонецке. Поиски начались после заявления жены Самарского, которая не могла ему дозвониться. Известно, что он звонил супруге около 18:00, выходя из помещения городского совета. По словам председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, Сергей Самарский после работы отправлялся домой, позже собирался выйти в эфир телеканала «ЛОТ».

Спикер Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай рассказала, что у трупа выявлены признаки насильственной смерти - разбита голова.

«Сейчас стопроцентной причины смерти мы назвать не можем, потому что продолжается вскрытие трупа судебными медиками, они нам уже скажут окончательную причину смерти Сергея Самарского. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК, умышленное убийство. Сейчас на месте происшествия продолжают работать все специальные службы, следственно-оперативные группы, продолжают проводить все первоочередные оперативно-следственные мероприятия для того, чтобы установить обстоятельства этого ужасного события», — сказал спикер полиции.

Погукай добавила, что сейчас рассматриваются несколько версий убийства, главная из них — политические мотивы. Не исключено и разбойное нападение, а также убийство, связанное с бизнесом.

А вот Ирина Веригина, исполняющая обязанности председателя Луганской ОГА в 2014 году, считает, что убийство связано с политической деятельностью Самарского. Более того, она добавила, что Самарский ранее признавался ей, что ему угрожали и начали это делать еще до 2014 года.

«Я Сергея знаю более 14 лет, мы с ним вместе работали, это действительно патриот Украины. У Сергея Самарского была патриотическая проукраинская позиция. Я уверена, что это политический заказ, потому что сейчас очень много тех регионалов, которые расправили свои плечи, чувствуют себя свободно на территории Луганской области. Я считаю, что это все же его политическая деятельность», — сказала она.

По словам Веригиной, Самарский много лет хотел стать мэром Северодонецка и несколько раз баллотировался.

Как выяснилось позже, Самарский вместе с Григорием Пригеба должны были в 20:15 быть в прямом эфире телеканала «ЛОТ». Однако, до конца эфира он не появился, тогда и начались его поиски.

«С Сергеем Самарским мы должны были в 20:15 быть в прямом эфире телеканала «ЛОТ». До этого мы с ним расстались примерно около 16:00. Насколько мне известно, в 17:00 он по просьбе своей супруги купил продукты питания в магазине, шел домой. Через определенное время ему позвонила жена, были гудки, он не ответил. Через определенное время, буквально пару минут, телефон был выключен. С этого момента начали сообщать о его пропаже. Когда я прибыл на эфир, на телеканале «ЛОТ» меня уведомили, что Сергей Самарский пропал. До конца эфира, до 21:00, его не было. Мы объявили северодончанам, кто знает о нем, чтобы немедленно сообщили. В районе полуночи, в полпервого, мне сообщил начальник полиции о его смерти», — рассказал заместитель мэра Северодонецка.

Пригеба подчеркнул, что Самарского нашли возле собственного дома, все купленные вещи и барсетка были при нем.

«Поэтому это не хулиганка, я больше чем уверен, политическая заказуха, потому что мы очень активно вели общественно-политическую работу… Знаю, что он постоянно критиковал власть. У него очень большая база информации была по злоупотреблению власти, и по земле, и с 2010 года по поводу «Партии регионов», — добавил местный политик.

Отметим, что Самарскому было 55 лет. Он был депутатом 7 созыва Северодонецкого городского совета от «Блока Петра Порошенко» партия «Солидарность».

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