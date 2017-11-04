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Фронтовая Горловка: весь вечер грохотал север

Суббота, 4 ноября, 2017

С наступлением темноты на севере активизировались боевые действия.

Как сообщили местные жители, стрелять в районе Зайцево и Гольмовского начали ближе к 17 час. по местному времени (напомним, в Горловке на зимнее время не переходили). Кроме стрелкового и минометов активно применялось тяжелое, в т.ч. бронетехника.

Вскоре загрохотал и северо-восток — от Углегорска и Дебальцево в сторону Светлодарска. Некоторые называли эпицентр событий более точно — район Новолуганского. И здесь, судя по всему, разгорелся серьезный бой. Стреляли мощно и интенсивно, отмечали жители близлежащих населенных пунктов.

В то же время вблизи Зайцево продолжал работать танк. Такая ситуация сохранялась до полуночи.

Практически весь день слышали боевые действия дончане. На разных участках линии разграничения от аэропорта и до авдеевской промзоны периодически происходили боестолкновения с применением тяжелого. Некоторые пользователи соцсетей из Донецка утверждали, что слышали залпы РСЗО «Град». Отметим, что вечером наиболее интенсивно стреляли в районе Авдеевка/Ясиноватая.

Также продолжаются бои на мариупольском направлении и под Попасной.



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