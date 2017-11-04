Премьер-лига, 15-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, 4-го ноября, во Львове в 14 час. матчем «Верес» — «Звезда» стартует очередной тур чемпионата Украины по футболу.

Все участники последних еврокубковых баталий («Шахтер», «Динамо» и «Заря») сыграют завтра, причем горняки откроют игровой день в Мариуполе, а закроют его донецкий «Олимпик» и луганская «Заря».

4 ноября, суббота



14.00, «Верес» — «Звезда», 24

17.00, «Александрия» — «Черноморец», Футбол 2

5 ноября, воскресенье



14.00, «Мариуполь» – «Шахтер», Футбол 1

17.00, «Сталь» — «Карпаты», Футбол 1

19.30, «Динамо» — «Ворскла», 2+2

19.30, «Олимпик» – «Заря», Футбол 1