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Арестованы банковские счета «Артемсоли»

Суббота, 4 ноября, 2017

Счета ГП «Артемсоль» были парализованы вечером 2 ноября, сообщается в пресс-релизе госпредприятия.

Арест проведен в рамках исполнительного производства на взыскание с «Артемсоли» 70,5 млн. грн. штрафа в результате нарушения условий договора с КПВИ «Память» в период 2014-2015 г.

«На данный момент исполнительная служба не уведомила надлежащим образом ГП «Артемсоль» об открытии исполнительного производства, что является нарушением ст. 28 закона Украины и ст. 19 Конституции Украины. Согласно полученной вчера вечером информации из банков, которые обслуживают счета предприятия, открыто исполнительное производство о принудительном исполнении и вынесено постановление об аресте имущества Артемсоль, — говорится в сообщении.

На предприятии заявили, что в ходе длительных судебных разбирательств Артемсоль» отстаивала позицию признания договора с КПВИ «Память» недействительным по причине нарушения антикоррупционного законодательства.

Также подчеркивается, что из-за ареста счетов работа госпредприятия может быть парализована, а в случае списания со счетов штрафа может быть поставлено под угрозу выполнение социальных обязательств, хотя на данный момент его руководством принимаются меры, направленные на своевременную выплату зарплаты работникам Артемсоли».



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