Фронтовая Горловка: блоггер рассказал о криминальной ситуации

На своей странице в Facebook горловский блоггер Егор Воронов в «Наблюдениях о НеВоенной Горловке» рассказывает о жизни города.

В последней подборке он уделил внимание криминальной ситуации в Горловке.

«С конца октября по городу ходит слух о каком-то маньяке, который охотится за женщинами в поселке «Бессарабка» и районе «Стальсбыт». От правоохранителей пока официальной информации нет. Но слухи ползут. Как сообщают местные масс-медиа, 29 октября в районе поселка Байрак был убит водитель такси «Евро+Элит». По неофициальной информации, его застрелили. МВД ДНР пока эту информацию не комментирует.

А еще неоднократно слышал, что в городе участились случаи мошенничества по телефону. «Часа в четыре звонит мне какой-то молодой человек со «скрытого номера», — рассказала мне одна из горловчанок, — и говорит: «Мама, я в милиции». Если бы у меня ребенок не был дома (а он ездит на учебу в Донецк), то я бы и поверила. Я его спросила: «Тебя как зовут?», а он: «Мама, это же я — твой сын». Я снова спросила. Трубку повесили. Говорят, что если начнешь отвечать, то говорят куда принести деньги, за то, чтобы «сына выпустили». Но это же чистой воды довоенная афера! В общем, снова все те же проблемы», — написал Воронов.