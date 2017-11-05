Фронтовая Горловка: ночью гремел север

После дневного затишья ночью в окрестностях города вновь возобновились бои.

О них местные жители начали рассказывать после 22 час. по местному времени. В районе Зайцево/Гольмовский боевые действия велись несколько часов, активно применялось стрелковое, крупнокалиберное и минометы.

Не стихают бои и под Донецком, где также вечером неспокойно было на участке Трудовские – аэропорт – Спартак – Ясиноватская развязка. Продолжают стрелять на востоке от Мариуполя, а также в районе сразу нескольких небольших населенных пунктов под Попасной.