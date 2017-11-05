Новые правила поступления в вузы: что ждет абитуриентов в 2018 году

Министерство образования урезало количество заявлений, которые абитуриент может подать в вузы.

Министерство образования обнародовало правила поступления в вузы на следующий год. В 2018 году абитуриентам будет сложней поступить на медика и педагога. К тому же придется хорошо подумать, на какую специальность подавать документы, ведь теперь вместо девяти заявлений можно подавать семь и только на четыре специальности. Сайт «Сегодня» разобрался, как изменятся правила поступления в 2018 году.

Сюрпризы для абитуриентов

В этом году абитуриенты могли подать девять заявлений на четыре специальности, со следующего количество заявлений сокращают до семи. Так в Министерстве образования хотят сосредоточить выпускников на выборе специальности.

Если раньше единственным фиксированными предметом ВНО был украинский язык, то теперь их будет два. Так, во всех вузах на одну и ту же специальность будут одинаковые требования к предметам для поступления. Третий предмет остается на выбор. Например, чтобы подать документы на «Компьютерную инженерию» нужно сдать украинский язык, математику и третий предмет – физику или иностранный язык; на «Стоматологию» нужны украинский язык, биология и химия и математика; на «Международную экономику» не примут без украинского и иностранного языков, математика и география – на выбор. Полный перечень предметов для поступления опубликован в приказе МОН.

Единый перечень предметов обеспечит равенство абитуриентов, считает замминистра образования Юрий Рашкевич. В таком случае не получится, что в одном университете учитываются одни предметы, а во втором – уже другие.

Поступать в 2018 году можно по сертификатам ВНО за 2016, 2017 и 2018 год. Но баллы по иностранному языку вузы будут принимать только по результатам ВНО 2018 года. Это связано с тем, что ВНО по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам впервые будет в виде тестов двух уровней сложности: В1 и В2. Первый, В1 — для учеников, изучавших язык в школе на стандартном уровне, а второй, В2 — для изучавших углубленно. Также тесты будут включать аудирование — выполнение заданий на слух. Русского языка на ВНО в качестве иностранного больше не будет.

В 2018 году ВНО по украинскому языку придется сдавать выпускникам профтехучилищ и колледжей. Это даст возможность оценить уровень подготовки в школах, профтехучилищах и колледжах, считает директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий. Иностранный язык в виде ВНО придется сдавать также поступающим на магистратуру.

Минимального балла для поступления на большинстве специальностей не будет. Для участия в конкурсе можно подавать сертификаты с любыми баллами. Однако на три специальности – «Медицина», «Стоматология» и «Педиатрия» – проходной балл будет 150 по предметам биология, химия или математика. Меньший балл допускается только по украинскому языку.

Даты вступительной кампании

Регистрация на ВНО 2018 пройдет с 6 февраля по 19 марта. 30 апреля участники получат приглашения для сдачи тестов. Следить за получением приглашения надо на своей страничке на сайте ВНО. Основная сессия тестов стартует 22 мая и продлится до 13 июня. Первыми школьники сдадут тесты по математике — 22 мая, следующим предметом станет украинский язык и литература — 24 мая. Далее пройдет ВНО по испанскому, немецкому и французскому языкам — 29 мая. Английский абитуриенты будут сдавать в первый день лета — 1 июня. 4 июня выпускники сдадут биологию, 6 июня — историю Украины, 8-го — географию, 11-го — физику, а 13-го — химию.

Как и в прошлом году, подача заявлений на первый курс бакалавриата будет полностью в электронной форме, в том числе для заочников. Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 2 июля и завершится 25 июля на ez.osvitavsim.org.ua. Регистрация заявлений в вузы будет проходить с 12 по 26 июля. Для абитуриентов, которые поступают на основании собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов подача документов продлится до 20 июля. Творческие конкурсы в вузах начнут проводить с 14 по 26 июля, вступительные экзамены для поступающих на второй-третий курс – с 21 по 26 июля.

Рейтинговые списки рекомендованных к зачислению появятся 1 августа. До 6 числа абитуриенты, рекомендованные к зачислению, должны подать оригиналы документов, после чего 7 августа обнародуют списки зачисленных на бюджет, на контрактную форму – до 30 сентября.

Даты вступительной кампании:

02-25.07.18 – регистрация в электронном кабинете;

12-26.07.18 – подача электронных заявлений в вузы;

14-26.07.18 – творческий конкурс;

01.08.18 – публикация рейтинговых списков, рекомендованных к зачислению на бюджетные места;

06.07.18 – подача оригиналов документов в вузы;

07.07.18 – публикация списков абитуриентов, зачисленных на бюджет;

30.08.2018 – зачисление на контрактную форму обучения.

Для тех, кто будет поступать на основе диплома младшего специалиста, подача документа продлится до 24 июля, а вступительные экзамены пройдут с 25 по 31 июля.

Во время подачи заявлений в вузы, абитуриентам нужно будет указать приоритетность этих заявлений от одного до семи. Определять минимальный балл для зачисления будут высшие учебные заведения.

Напомним, по итогам вступительной кампании-2017 стало известно, что среди учащихся бум на юристов и дипломатов.

Сегодня