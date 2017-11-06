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На ДФС зафиксированы новые повреждения из-за продолжающихся обстрелов

Понедельник, 6 ноября, 2017

Совсем недавно «Кочегарка» писала, что Донецкая фильтровальная станция снова попала в зону боевых действий и вот новые тревожные сообщения.

Так, 5 ноября было обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими.

«Подготовка и транспортировка питьевой воды на ДФС обеспечивается благодаря мужеству и стойкости сотрудников, которые не оставляют свои рабочие места и продолжают выполнять работу,  необходимую для многих сотен тысяч жителей региона», — подчеркнули в пресс-службе компании «Вода Донбасса».

Вечером в Донецке со ссылкой на главного инженера Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» заявили, что «в результате обстрела района Верхнекальмиусской фильтровальной станции были зафиксированы попадания 20 снарядов реактивной системы «Град» примерно в 200 метрах от станции разлива хлора, где хранится 257 тонн ядовитого вещества. В районе фиксируется сильная задымленность, возгораний нет».



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