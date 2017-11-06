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Фронтовая Горловка: ситуация обострилась

Понедельник, 6 ноября, 2017

Боевые действия в окрестностях города и под Донецком активизировались.

Пятого ноября стрелять начали еще днем. По словам местных жителей, около полудня зашумел север, а через некоторое время «проснулся» юго-запад, но более отдаленно. Это направление в воскресенье больше не затихало, было слышно тяжелое в т. ч. РСЗО «Град». Ближе к 21 час. горожане вновь упомянули северные окраины, которые мощно гремели, а уже после полуночи с северо-запада доносились тяжелые одиночные.

Наиболее интенсивно боевые действия велись возле Донецка, где кроме артиллерии активно применялся «Град». Под обстрелом оказался участок от Песков до авдеевской промзоны, в т. ч. и сама Авдеевка. Зафиксированы попадания в Киевском районе, ранение получил местный житель, 1952 г.р., сообщается о повреждениях как минимум десяти многоквартирных домов, под одним из которых сгорел припаркованный автомобиль. В нескольких местах осколками поврежден газопровод. В районе шахты «Бутовская» в результате попадания в частном доме произошел пожар.

Стреляли также под Мариуполем и в районе Попасной.



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