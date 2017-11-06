В Донецке один ребенок погиб, двое детей ранены в результате взрыва боеприпаса

Трагедия произошла 5-го ноября в Петровском районе.

Взрыв прогремел на школьном стадионе, в результате чего пострадали трое четвероклассников 2007 г.р. Один мальчик от полученных ран скончался, еще двое были доставлены в травматологический центр.

Они находятся в тяжелом состоянии, и подробно опросить их не представляется возможным. Вероятнее всего, школьниками был обнаружен неразорвавшийся выстрел осколочный гранатометный ВОГ-25, который во взведенном состоянии представляет большую опасность.