Победили лишь «Шахтер» и «Динамо»

В туре зафиксировано четыре ничьих, в трех из них забитых голов не было.

В прошлом туре украинской Премьер-лиги из шести матчей пять закончились с ничейным результатом, в 15-м — их оказалось четыре. В субботу игра «Вереса» и «Звезды», а также «Александрии» и «Черноморца» завершились «всухую». На следующий день с таким же счетом сыграли «Сталь» и «Карпаты».

Донецкий «Шахтер», как известно, играет только на победу и, приехав в Мариуполь, прервал в туре эту «мирную» тенденцию. Счет в матче на 30-й минуте открыл Феррейра. Под занавес тайма сначала отличился Марлос, а вскоре хозяева поля остались в меньшинстве. Однако сразу после перерыва Фомин сократил разрыв, но Бернард установил итоговый счет — 3:1. Отметим, что в самом конце поединка интрига могла возродиться, но неутомимый Фомин попал в перекладину.

К слову, на игре побывало более 11 тысяч болельщиков и по словам главного тренера «Шахтера» Фонсеки, за два дня пребывания в городе он не почувствовал никаких угроз. Напомним, киевское «Динамо» не приехало в Мариуполь на игру, запланированную на 27 августа, посчитав эту поездку небезопасной.

Вчера «Динамо» также выиграло — в Киеве вице-чемпионы при неоднозначном судействе одолели «Ворсклу» — 2:1. Хозяева поля дважды забили в первом тайме (Мораес, Буяльский), а гостям удалось отыграть лишь во второй половине встречи. Затем арбитр дважды мог назначать пенальти в ворота киевлян, но оба раза свисток промолчал, что, конечно же, повлияло на исход поединка. Тем не менее, «Динамо» сохранило семиочковое отставание от «Шахтера».

В еще одной встрече была зафиксирована четвертая в туре ничья, но какая! «Заря» выдала очередной шедевр и по праву претендует на звание самой зрелищной команды чемпионата. На этот раз луганчане «вытащили» матч с «Олимпиком». Проигрывая по ходу встречи сначала 0:2, а затем 1:3, подопечные Вернидуба вдесятером сумели в оставшееся время забить два гола — 3:3! У «Олимпика» забивали Кравченко, Беленький и Богданов, а у «Зари» — Лунев, Опанасенко и Харатин.