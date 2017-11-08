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Украина с 2014 года проиграла международные суды на 1,5 миллиарда

Среда, 8 ноября, 2017

Министерство юстиции с начала 2014 года уплатило из бюджета более 1,5 млрд гривен во исполнение решений Европейского суда по правам человека.

Об этом ЭП стало известно из ответа Минюста на запрос, который передал эксперт по вопросам борьбы с коррупцией Глеб Каневский.

«Министерство юстиции осуществляет платежи, связанные с исполнением решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины в соответствии с постановлением Кабинета министров № 408″, — говорится в ответе на запрос.

В Минюсте сообщили, что во исполнение решений Европейского суда по правам человека уплачено: в 2014 году – 169,817 млн гривен, в 2015 году – 639,981 млн гривен, в 2016 году – 612,294 млн гривен и по состоянию на 20 октября текущего года — 104 млн гривен.

При этом в Минюсте не называют компании и лиц, которым были перечислены указанные средства.

«Сообщаем, что ведение отдельного перечня юридических и физических лиц, которым выплачены средства не предусмотрено и Министерством юстиции не осуществляется», — отмечается в документе.

Экономическая правда



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