Фронтовая Горловка: вечером стреляли на западных окраинах

После воскресного витка эскалации в регионе ситуация чуть успокоилась.

Не стали исключением и окрестности Горловки, хотя местные жители по-прежнему слышат боевые действия.

О перестрелках на севере очевидцы сообщили около 18 час. по местному времени и больше это направление не упоминалось. Зато весь вечер горловчане сообщали о неспокойной обстановке западнее — в стороне Торецка (бывший Дзержинск). Кроме того, мощные «бахи», в основном, отдаленные раздавались с юго-запада.

На протяжении всего понедельника шли бои на Светлодарской дуге. Периодически здесь применялась тяжелая артиллерия. Не наступает тишина и в районе Авдеевки, на мариупольском и луганском направлениях.