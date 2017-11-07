Представлен «план Маршалла» для Украины

В Сейме прошла презентация документа для послов иностранных держав, Украину могут ждать по 5 млрд. евро в год.

Что случилось в Вильнюсе

План финансовой помощи западных доноров Украине начинает приобретать более-менее понятные очертания. В понедельник в литовском парламенте презентовали проект документа для послов иностранных государств.

В презентации приняли участие послы стран, участвующих в Западном и Восточном партнерстве, а также спикер Сейма Викторс Пранкис и министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

«Суть этого плана в том, чтобы все объединились. Конечно, с участием Европейской комиссии. Встреча Восточного партнерства приближается, и мы считаем, что одной из задач должна быть поддержка этого плана», — заявил Линас Линкявичюс.

Он также отметил, что европейские партнеры должны поддержать Украину на пути реформ.

«Для нас очень важно, чтобы поддержка, оказываемая Украине, была эффективной, чтобы доноры охотно тратили на нее деньги, чтобы они не пугались бюрократии и проявления коррупции, которые остаются. Вместе мы видим, что время не наш союзник, потому что люди устали: от войны, от бюрократии, от лишений», — добавил министр.

Куда пойдут деньги

План финансовой помощи Украине, который еще называют планом Маршалла, по аналогии с пакетом экономической помощи для послевоенной Германии, известен с 2014 года.

Тогда ЕС и доноры предложили Украине «План Маршалла» и планировали провести в феврале 2015 года донорскую конференцию. Также велась подготовка плана восстановления для Украины. Однако запланированная конференция не состоялась и нужные решения не были приняты.

Сейчас речь идет о том, что в случае принятия документа, в течение 10 лет наша страна может рассчитывать на 5 млрд. евро инвестиций в год.

И самое важное, что эти деньги должны пойти на конкретные экономические проекты, а не будут разворованы чиновниками. По оценкам экономистов, если план помощи Украине таки реализуется, то ВВП страны сможет вырасти на дополнительные 6-8% в год. Это должно стать хорошим сигналом и для других инвесторов.

Что мы можем предложить инвесторам?

Основными условиями для выделения денег Украине экономисты называют окончание войны на Донбассе и структурные реформы, о которых говорят уже много лет, но которые до сих пор не проведены в экономике.

В частности, нужно провести большую приватизацию и демонополизацию, уйти от старых принципов в энергетике, когда даже общедомовые счетчики ставятся со скрипом, что уж говорить о поквартирных, и многое другое. Но главный вопрос — что мы можем предложить иностранным инвесторам? Ведь «План Маршалла» не предусматривает выделение денег правительству для повышения пенсий или соцвыплат. Все средства должны пойти на конкретные проекты.

- Украина должна предложить инвесторам большие инфраструктурные проекты, — считает Директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. – Хороший потенциал имеют проекты в агросекторе и транспортной инфраструктуре. Но для того, чтобы в Украине построили новый порт или расширили уже существующий, инвестор должен понимать, для чего это делается. Должна быть не только программа развития отрасли, но и проекты, под которые будет строиться тот или иной объект. Например, тот же Шелковый путь. А что мы можем предложить? Правила игры на рынке все время меняются, бизнес не чувствует себя уверенно, система госуправления оставляет желать лучшего, инвестор незащищен.

КП в Украине