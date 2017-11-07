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В «серой зоне» найдены останки пропавшего год назад пенсионера

Вторник, 7 ноября, 2017

80-летний мужчина возвращался от родных из Лисичанска домой в Алчевск, когда попал под обстрел.

Останки пропавшего без вести год назад пенсионера нашли военные в «серой зоне» вблизи Золотого Луганской области, сообщает 5 канал.

80-летний мужчина возвращался от родных из Лисичанска домой в Алчевск, когда попал под обстрел. Часы погибшего остановились в прошлом году 1-го ноября в 6:00. При нем была сумка с детскими подгузниками, которые он вез в Алчевск, пенсионные карты, деньги и документы.

«Совсем близко от места нахождения трупа есть старая воронка. Мы оттуда осколки собрали. Непосредственно под трупом находился его телефон, который тоже был поврежден одним из осколков. И тоже рядом разорвался выстрел от РПГ», — рассказал обнаруживший тело военный.

Останки погибшего полицейские передали родным из Лисичанска.

Левый берег



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