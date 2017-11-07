В «серой зоне» найдены останки пропавшего год назад пенсионера

Вторник, 7 ноября, 2017
80-летний мужчина возвращался от родных из Лисичанска домой в Алчевск, когда попал под обстрел.
Останки пропавшего без вести год назад пенсионера нашли военные в «серой зоне» вблизи Золотого Луганской области, сообщает 5 канал.
80-летний мужчина возвращался от родных из Лисичанска домой в Алчевск, когда попал под обстрел. Часы погибшего остановились в прошлом году 1-го ноября в 6:00. При нем была сумка с детскими подгузниками, которые он вез в Алчевск, пенсионные карты, деньги и документы.
«Совсем близко от места нахождения трупа есть старая воронка. Мы оттуда осколки собрали. Непосредственно под трупом находился его телефон, который тоже был поврежден одним из осколков. И тоже рядом разорвался выстрел от РПГ», — рассказал обнаруживший тело военный.
Останки погибшего полицейские передали родным из Лисичанска.