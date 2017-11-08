У Порошенко нет иного выхода: росСМИ узнали интересные детали о разрыве Украиной дипотношений с РФ

Среда, 8 ноября, 2017
Верховная рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией.
Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».
Отмечается, что данное решение будет внесено в качестве изменения в закон «о реинтеграции Донбасса», который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября.
По данным российских журналистов, разрыв дипотношений с РФ поддерживают представители большинства фракций.
После разрыва дипломатических отношений, интересы Украины в Москве могут представить либо Беларусь, либо Швейцария.
Авторство поправки в закон о реинтеграции Донбасса принадлежит депутату от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Ивану Виннику.
Однако источники в ВР уверяют, что инициатором этой поправки является «Народный фронт».
Издание считает, что из-за сложившегося социального запроса на данное решение, у Петра Порошенко «и его союзников не будет иного выхода, кроме как поддержать поправку».