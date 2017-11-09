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В Украине не утилизировали ни одного автомобиля

Четверг, 9 ноября, 2017

По закону об утилизации транспорта в Украине так и не утилизировали ни одного автомобиля за три года.

В Украине с 2014 года действует закон об утилизации транспортных средств. Но за три года в стране ни один украинец не сдал автомобиль на переработку.

В Украине зарегистрировано 9,1 млн автомобилей. Половина из них родом из Советского Союза или стран СНГ. А каждый пятый автомобиль украинцев старше 30 лет. В 2013 году депутаты приняли закон, по которому старые машины пришлось бы утилизировать. Для этого в стране ввели экологический сбор на импортные автомобили. В зависимости от объема двигателя налог составлял 4,7-30 тыс. гривен на иномарку. Эти деньги должны били пойти на утилизацию. Но сбор быстро отменили, а закон остался.

В Министерстве экологии сайту «Сегодня» подтвердили – за три года не зафиксировали ни одного факта утилизации старых автомобилей.

В Моторном (транспортном) страховом бюро Украины прогнозируют, что в ближайшие годы средний возраст автомобилей в стране может вырасти до 23 лет. Причина – низкий уровень продаж новых авто.

Сегодня



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