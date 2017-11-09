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Турчинов рассказал, какие боеприпасы будет производить Украина

Четверг, 9 ноября, 2017

Вопрос производства собственных боеприпасов стал особо острым после пожаров на арсенала в Балаклее и Калиновке.

Украина планирует организовать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм, мин для новых минометов калибра 60 мм и гранат для автоматических станковых гранатометов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, который 6 ноября побывал на испытаниях этих снарядов.

«Я уверен, что в ближайшее время будут проведены уже государственные испытания и после этого у нас будет начато серийное производство этой стратегически важно группы боеприпасов. И у нас на фронте уже не будет проблем ни с гранатами для АГС, ни с боеприпасами крупного калибра, ни с минами для минометов», — заявил он.

По его словам, вопрос производства собственных боеприпасов стал особо острым после пожаров на арсенала в Балаклее и Калиновке.

Напомним, в июле 2017 года на СНБО было принято решение построить в Украине завод по производству боеприпасов. На реализацию этой задачи запланировано выделить 1 млрд 400 млн гривен.

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