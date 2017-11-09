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Первый тревожный звонок: под Бахмутом провалилась земля, винят затопленные шахты

Четверг, 9 ноября, 2017

В поселке Стряповка Бахмутского района Донецкой области на 15 метров в глубину обвалился грунт на открытой территории.

По информации спасателей, обвал земли диаметром 3 метра и глубиной 15 метров произошел 7 ноября. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Из-за случившегося собирают заседание комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопросов относительно данного события.

О подобной угрозе обвала еще в начале лета предупреждал журналист Никита Синицин. О том, что под землю может уйти 100-тысячный населенный пункт на Донетчине, он писал в своем расследовании «И войны не надо: На Донбассе может «утонуть» целый город». К такой ситуации приводит массовое затопление шахт в Донецкой области.

«Затопление донецких шахт – это не мнимая угроза, а вполне реальная, особенно для жителей Бахмута и Соледара», — отмечает журналист. 

Рядом с Соледаром и Бахмутом находится Горловка, шахты которой либо уже затоплены либо там откачивают воду недостаточными темпами. Так как соседние города находятся ниже, вода вместе с грунтовыми водами сливается из Горловки по направлению падения пластов, формируя подземные реки.

По информации Синицина, в общей сложности над пустотами соляных выработок сейчас проживает более 100 тысяч жителей Бахмута, Соледара и близлежащих населенных пунктов. Все они однажды могут уйти под землю.

ИА «Вчасно»



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