Фронтовая Горловка: задержаны сразу несколько преступников, в том числе убийца

Криминогенная ситуация в Горловке остается напряженной: рост преступности не снижается.

Только за последние несколько дней было задержано сразу несколько злоумышленников. Одного из них поймали в Калининском районе. 41-летнего местного жителя подозревают в совершении убийства.Подробности пока не сообщаются.

43-летний житель Енакиево задержан за совершение разбойное нападение на 39-летнего горловчанина в Никитовском районе. Известно, что ранее судимый фигурант напал на потерпевшего со спины, ударив его по голове бутылкой, после чего похитил мобильный телефон.

Кроме того, в Калининском районе задержан злоумышленник, который вместе с приятелем вырезал кабель на предприятиях. Горловчанин вместе с приятелем подозревается в совершении 4-х эпизодов краж. При этом сообщается, что несколько месяцев назад задержанный уже был приговорен к обязательным работам за аналогичные преступления, однако на путь исправления не стал. Его напарник находится в розыске.