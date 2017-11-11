В Минэкономики выступили за новую приватизацию Укртелекома

Если Укртелеком будет возвращен в собственность государства согласно решению суда, в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) намерены снова выставить его на приватизацию и рассчитывают, что она будет успешной.

Об этом заявил первый заместитель министра Максим Нефедов в интервью РБК-Украина.

«Если суд примет решение, очевидно, компания достанется государству. Это уже за пределами политических решений. Если он будет возвращен в собственность государства, я буду выступать за то, чтобы попробовать приватизировать его более успешно, чем это происходило в 2011 году», — сказал Нефедов.

По его мнению, перспективы повторной продажи Укртелекома «точно не нулевые», с оглядкой на историю его первой приватизации.

«Не думаю, что продажу Укртелекома австрийскому Epic можно назвать идеальным кейсом приватизации. Если речь идет об индивидуальных объектах, по которым есть понятное объяснение, не думаю, что это как-то негативно влияет на ожидания инвесторов. Уникальные случаи происходят во многих странах», — отметил чиновник.

Как сообщалось, в середине октября 2017 года суд принял решение о том, что Укртелеком должны вернуть государству. В частности, суд расторг приватизационный договор между Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) и компанией ЕСУ («дочка» группы СКМ Рината Ахметова, владеет 92,79% акций оператора).

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