Кабмин одобрил монетизацию субсидий с 1 января. Как это будет выглядеть

Четверг, 9 ноября, 2017
Кабмин одобрил решение о введении в Украине с 1 января монетизации субсидий, живые деньги по которым начали выплачивать еще 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Планируется, что реформирование системы расчетов по субсидиям будет состоять из трех этапов:
Сейчас правительством принято решение о введении первого этапа, который вводит с 1 января монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг. Целью этих изменений, как отмечают в Минфине, является переход на прозрачные и своевременные расчеты «живыми» средствами по субсидиям между государством и исполнителями услуг.
Монетизация субсидий предусматривает ряд нововведений в расчетах по субсидиям:
- расчет прямо из казначейства без каких-либо протоколов;
- четкие сроки проведения расчетов по субсидиям (до 24 числа);
- самостоятельный выбор исполнителями услуг поставщика энергоносителей и расчет «живыми» средствами от субсидий;
- прозрачное начисление субсидий за фактические объемы потребления услуг.
Также сообщается, что такой подход к реформированию системы субсидий является требованием наших зарубежных партнеров — МВФ, Мирового банка, ЕС и ЕБРР.