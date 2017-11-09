Кабмин одобрил монетизацию субсидий с 1 января. Как это будет выглядеть

Кабмин одобрил решение о введении в Украине с 1 января монетизации субсидий, живые деньги по которым начали выплачивать еще 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Планируется, что реформирование системы расчетов по субсидиям будет состоять из трех этапов:

Монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий-предоставителей услуг.

Подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т. п).

Монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Сейчас правительством принято решение о введении первого этапа, который вводит с 1 января монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг. Целью этих изменений, как отмечают в Минфине, является переход на прозрачные и своевременные расчеты «живыми» средствами по субсидиям между государством и исполнителями услуг.

Монетизация субсидий предусматривает ряд нововведений в расчетах по субсидиям:

- расчет прямо из казначейства без каких-либо протоколов;

- четкие сроки проведения расчетов по субсидиям (до 24 числа);

- самостоятельный выбор исполнителями услуг поставщика энергоносителей и расчет «живыми» средствами от субсидий;

- прозрачное начисление субсидий за фактические объемы потребления услуг.

Также сообщается, что такой подход к реформированию системы субсидий является требованием наших зарубежных партнеров — МВФ, Мирового банка, ЕС и ЕБРР.

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