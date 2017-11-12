Студентам повысили стипендии

Стипендии для украинских студентов с 1 ноября повышены на 18 %.

Об этом в Facebook написал глава Кабинета Министров Владимир Гройсман.

«С 1 ноября мы повышаем стипендии — как академические, так и социальные — для украинских студентов на 18%», — говорится в сообщении.

По его словам, решение о повышении стипендий было проработано совместно с Минфином, Министерством образования и науки и другими ведомствами.

При этом в следующем году количество получающих академстипендии студентов может сократиться до 25%.

Trust.ua