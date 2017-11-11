Овощи существенно подешевели

В октябре наблюдалось снижение стоимости овощей так называемого «борщевого» набора.

Закупочные цены на картофель в среднем снизились на 7% по сравнению с сентябрем, капусты — на 16%, моркови — на 12%, лука — на 15%. Цена свеклы осталась на том же уровне.

Снижение закупочных цен на свинину и снижение спроса на курятину привели к небольшому уменьшению цены — 1,9% и 0,5% соответственно.

Бакалея также демонстрировала снижение стоимости, а вот растительное масло подорожало на 2,3%. Причиной называют девальвацию гривны.

Народная правда