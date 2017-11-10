Фронтовая Горловка: день прошел спокойно

Горожане о боевых действиях в четверг не сообщали, хотя отголоски войны до города иногда все же доносились.

Еще до полудня жители Светлодарска, Углегорска, Дебальцево и других близлежащих населенных пунктов слышали боевые действия, которые продолжались до позднего вечера, причем периодически применялось тяжелое.

По некоторым данным, после обеда из минометов достаточно интенсивно стреляли под Новолуганским. Дончане сообщали о боях в стороне авдеевской промзоны, «шумели» направления Марьинки и Трудовских. Однако, такую ситуацию они назвали «практически полной тишиной».