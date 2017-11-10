Назначен новый командующий силами АТО

Генерал-лейтенант Михаил Забродский стал новым командующим силами АТО, сообщает издание LIGA.net со ссылкой на спикера Минобороны Андрея Лысенко.

По данным издания, назначение Забродского связано с плановой ротацией. Ранее силами АТО командовал занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

Известно, что Михаил Забродский — Герой Украины, планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой.

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