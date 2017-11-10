Верховная Рада вернула пеню за услуги ЖКХ

Депутаты решили наказывать нерадивых плательщиков за коммуналку штрафами. Правда, не очень большими.

Через год будет введена пеня за каждый день просрочки оплаты после даты, до которой должны быть оплачены жилищно-коммунальные услуги. В законе о жилищно-коммунальных услугах, который сегодня принят Верховной Радой, предусмотрена пеня «с 1 января 2019 года в размере 0,01 (одной сотой) процента за каждый день просрочки с даты, когда истек срок оплаты».

«Это означает, что 100 дней просрочки — это 1% от суммы задолженности, то есть в год максимальная сумма пени составляет 3,65%», — заявила депутат Алена Бабак.

По ее словам, законом предусмотрено, что в случае задолженности государства по субсидиям и льготам пеня не начисляется. Также не начисляется пеня, если у человека есть задолженность по оплате труда, которая подтверждена документально.

Кстати, с учетом того, что инфляция в Украине составляет более 12% в год, то не платить весь год по счетам, а потом заплатить все, но уже с пеней будет выгодней, чем оплачивать коммуналку вовремя.

КП в Украине