В 2018 году ЕС планирует выделить €50 млн для Донецкой и Луганской областей – Жебривский

Деньги Евросоюза в 2018 году направят на программы по децентрализации, развитию образования и медицины, поддержке малого предпринимательства и укреплению безопасности, рассказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В 2018 году Европейский союз планирует выделить €50 млн для Донецкой и Луганской областей. Об этом в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский по итогам встречи с делегацией представительства ЕС в Украине и Программы развития ООН 8 ноября.

«Деньги направят прежде всего на программы по децентрализации, развитию профессионально-технического и высшего образования и медицины, поддержке малого предпринимательства, укреплению безопасности общин», – отметил Жебривский.

Гордон