Пограничники на ближайшем от Горловки КПВВ получат нагрудные камеры видеонаблюдения

Такая договоренность была достигнута на встрече заведующего сектора МинВОТ в Донецкой области Аллы Назаренко с представителями офиса Агентства ООН по делам беженцев, на которой обсуждались вопросы функционирования КПВВ, — сообщает пресс-служба министерства.



Предполагается, что это улучшит процесс пропуска лиц через линию соприкосновения и уменьшит вероятность возникновения конфликтных ситуаций на КПВВ.

Стороны договорились о передаче 50 камер видеонаблюдения.

«Передача состоится после согласования юридических формальностей и подписания соответствующих документов для оснащения сотрудников Госпогранслужбы на КПВВ «Майорское». Также на встрече речь шла о возможности обеспечения пограничников такими средствами видеофиксации на всех КПВВ», — говорится в сообщении.

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