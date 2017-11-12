Фронтовая Горловка: в детсадах провели конкурс на лучшую зарядку

В горловских дошкольных образовательных учреждениях прошел конкурс «Лучшая зарядка!».

Всем известно, как важна утренняя гимнастика для детей дошкольного возраста. Она не только укрепляет иммунитет, но и повышает сопротивляемость организма к болезням. Зарядка помогает ребенку избавиться от утренней сонливости и обеспечивает прилив энергии и бодрости. А утренняя гимнастика для детей под музыку служит залогом хорошего настроения на целый день. Кроме этого, зарядка способствует дисциплинированности и организованности, а также укрепляет опорно-двигательный аппарат малыша. Поэтому в детском саду зарядку с детьми проводят каждый день, а конкурс позволил увидеть профессиональный подход в проведении утренней гимнастики для детей дошкольного возраста.

По итогам работы жюри конкурса лучшими названы ДОУ №№ 75, 82, 88, 91, 118, 129.