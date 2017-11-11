Сборная Украины обыграла Словакию

Во Львове встретились два неудачника отборочного турнира чемпионата мира. Украинцы заняли в группе третье место, а словаки — второе, но с худшим результатом из девяти сборных и тоже не попали в плей-офф.

Гости повели в счете уже на 10-й минуте, однако незадолго до перерыва Ярмоленко, получивший передачу от Марлоса, его сравнял. Решающий гол забил Коноплянка, которому удалось точным ударом завершить сольный проход через полполя — 2:1.

Тем временем, свои первые стыковые поединки провели шесть из восьми сборных, борющихся за выход в финальную часть турнира, который летом пройдет в России. Северная Ирландия дома минимально уступила Швейцарии, Швеция с таким же счетом обыграла Италию, а Хорватия разгромила Грецию — 4:1. Сегодня Дания сыграет первый матч с Ирландией.