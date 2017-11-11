Фронтовая Горловка: городские власти от «ДНР» заявили о «вбросах украинских пропагандистов»

Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

«В социальных сетях появились призывы к митингу служб такси, который должен состояться возле городской администрации. Поводом для возмущения стало качество дорог в городе.

Администрация города провела ряд совещаний с сотрудниками служб такси, на которых были обсуждены все проблемные вопросы и разработан соответствующий план действий по их решению. Просим не реагировать на вбросы украинских пропагандистов», — говорится в нем.

О еще одной «фальшивке» заявили и власти «ДНР». Согласно информации, «на электронные адреса некоторых общеобразовательных организаций начали поступать письма, содержащие заведомо ложную информацию, которую украинские пропагандисты в целях дискредитации системы образования и науки ДНР пытались выдать за официальный распорядительный документ Минобрнауки ДНР».

В нем, якобы, рассказывается о мониторинге активности учащихся в соцсетях, который свидетельствует «о низком уровне патриотического воспитания в духе любви к республике и лично Захарченко А. В.».

Руководители образовательных организаций призываются к «безотлагательному проведению мероприятий, в ходе которых учащимся рекомендуется осуществить действия, символизирующие их любовь к главе ДНР», а сами мероприятия должны быть освещено в социальных сетях и СМИ.

«В пресс-службе Министерства образования и науки ДНР официально заявляют, что данная информация не имеет никакого отношения к реальности», — подчеркивается в сообщении.

Стоит отметить, что в распространении писем также обвинили «украинских пропагандистов».