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В ОБСЕ заявили о тысячах нарушений на Донбассе за минувшую неделю и назвали число погибших и пострадавших в этом году детей

Суббота, 11 ноября, 2017

Наблюдатели спецмиссии говорят о всплеске насилия в некоторых районах.

Как сообщил зам. главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, с начала года в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях погибли и пострадали 425 мирных жителей.

По его словам, это больше, чем за аналогичный период 2016 года.

«39 из погибших и пострадавших в этом году на Донбассе мирных жителей – дети», подчеркнул Хуг.

Кроме того, он рассказал, что только за минувшую неделю представители ОБСЕ зафиксировали более 5 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Также говорилось о случаях препятствования работе наблюдателей.

«На прошлой неделе зафиксированы ограничения в передвижении миссии. В эту среду в Пикузах представитель ДНР угрожал, стреляя из автомата в непосредственной близости от наблюдателей», – сообщил Александр Хуг.



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