Донбассу грозит химическая катастрофа, – ООН

Водные установки, содержащие хлорный газ и другие опасные химические вещества, находятся в зоне артобстрелов.

Украина рискует столкнуться с новыми угрозами химической катастрофы и загрязнения воды в результате эскалации конфликта вблизи объектов водоснабжения на Донбассе. Об этом заявили специальные докладчики ООН Баскут Тунчак и Лео Хеллер, передает УНИАН.

«Мы встревожены недавними сообщениями об артиллерийских обстрелах в регионе рядом с водными установками, содержащими хлорный газ и другие опасные химические вещества», – заявили эксперты, обратив внимание на возможные «опустошительные последствия», которыми чревато повреждение контейнеров с химикатами для населения и окружающей среды.

Представители ООН подчеркивают, что использование любого токсичного химического вещества, включая хлор, находится под запретом в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия.

Фокус