Фронтовая Горловка: снова неспокойно на севере

В субботу северные окраины города снова стали самой «горячей» точкой.

Боевые действия здесь активизировались после обеда и не прекращались практически до полуночи. В ходе обстрелов сначала применялись гранатометы, стрелковое и крупнокалиберное вооружение, а позднее и минометы.

Жители южных и юго-западных окраин иногда слышали отголоски войны со стороны Авдеевки и Ясиноватой. Также отдаленно «шумел» светлодарский плацдарм.

О боях рассказывали и дончане, причем наиболее интенсивно они шли — в светлое время суток. С утра стреляли и под Докучаевском, затем наступили тишина, но вечером бои возобновились вновь. На луганском направлении наиболее активно стреляли в районе Попасной.