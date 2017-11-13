В «ДНР» в память о «Мотороле» и «Гиви» выпустили памятные знаки № 3 и № 4

Их изготовили по заказу ЦРБ самопровозглашенной республики.

На аверсе памятного знака № 3 расположено изображение Арсена Павлова (Моторолы), а № 4 — Михаила Толстых (Гиви), сообщают интернет-издания Донецка.

«Памятные знаки выпущены ограниченным тиражом в 1000 экземпляров каждый. Для их изготовления использован латунный сплав — артиллерийская гильза нынешней войны», — подчеркивается в информации СМИ.

Знаки продаются в комплекте, стоимость которого составляет 800 российских рублей.