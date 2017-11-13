Фронтовая Горловка: в регионе снова неспокойно

Вечером в окрестностях города вновь гремели бои.

О боевых действиях горловчане начали сообщать после 21 час. по местному времени. По их словам, применялось крупнокалиберное вооружение, а также бронетехника. В дальнейшем, было слышно одиночное тяжелое, но отдаленно.

Под Донецком, стрелять начали раньше — с полудня. Дончане рассказали, что весь день до глубокой ночи они слышали бои в направлении Трудовских, аэропорта, а также авдеевской промзоны. Кроме того, днем было жарко в окрестностях Докучаевска.

Активизировались боевые действия на Светлодарской дуге, где вечером работала тяжелая артиллерия, а по некоторым данным, «Град».