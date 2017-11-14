Часто выезжающих из «ДНР» на авто поставят на учет

В самопровозглашенной республике утвержден порядок оформления учетной карточки транспортного средства при неоднократном пересечении границы.

«Порядок оформления и использования учетной карточки авто-, мототранспортного средства для личного пользования в качестве пассажирской таможенной декларации при неоднократном перемещении авто-, мототранспортных средств для личного пользования через таможенную границу ДНР применяется при перемещении одним и тем же физическим лицом (декларантом) одного транспортного средства через пункт пропуска на таможенную территорию ДНР и убытия с этой территории», — говорится в сообщении.

Учетная карточка оформляется если «при совершении таможенных операций по выпуску временно ввозимого транспортного средства установлено его неоднократное перемещение. Под неоднократностью понимается перемещение одним и тем же лицом одного ТС не реже чем один раз в 30 календарных дней».