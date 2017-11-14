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В Константиновке полиция задержала подозреваемого в подрыве гранаты

Вторник, 14 ноября, 2017

Им оказался местный житель 1992 г.р.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, в ходе оперативных мер было установлено, что в тот вечер мужчина со своей женой принимали в гостях приятеля. Во время застолья хозяин решил похвастаться гранатой перед гостем, однако в результате неосторожности выдернул кольцо. Чтобы боеприпас не разорвался прямо в квартире, выглянул в окно, убедился в отсутствии свидетелей и выбросил его во двор.

Во время проведения обыска по месту его проживания изъято почти 100 патронов различного калибра.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение о взрыве от владелицы салона красоты про взрыв, который прогремел рядом с помещением, когда она выходила на улицу. Осколками было посечены окна и стены на первом и втором этажах жилого дома.

 



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