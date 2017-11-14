Фронтовая Горловка: бои под Зайцево гремели вечером и сегодня с утра

На севере города сохраняется неспокойная обстановка.

Стрелять в стороне Зайцево начали после 20 час. по местному времени. Перестрелки, а затем и обстрелы, длились недолго, однако, некоторые «бахи», по словам местных жителей, были достаточно мощными.

Кроме того, в это же время интенсивно применялось стрелковое различного калибра на юго-западе.

Уже сегодня с утра (в период с 7 до 9 час.) в районе Зайцево вновь стреляли, причем по некоторым данным работал танк.

В понедельник также продолжались бои в районе авдеевской промзоны, под Песками и Марьинкой, причем в последнем указанном населенном пункте вечером попал под минометный обстрел частный сектор.

Велись боевые действия и в районе Широкино и Коминтерново, Докучаевска и Еленовки, Попасной и Кадиевки.