Американцы инвестируют 150 миллионов долларов в украинское авиастроение

Госконцерн «Укроборонпром», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и американская Oriole Capital Group договорились о привлечении 150 миллионов долларов инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В соответствии с договоренностью, ХГАПП, входящее в состав Укроборонпрома, получит заказ на серийное изготовление самолетов.

Договоренности были достигнуты во время международной выставки Dubai Airshow-2017, которая сейчас проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

В первую очередь речь идет о серийном производстве на мощностях ХГАПП Ан-74 в различных модификациях.

В свою очередь Oriole Capital Group получит право на инвестиции в производство, модернизацию и сбыт этих самолетов.

Ключевым элементом этого партнерства является модернизация существующего производства, полное вовлечение всех 3 тыс специалистов харьковского предприятия, а также программа по модернизации самолетов и авионики, которая поможет повысить уникальные эксплуатационные возможности самолета Ан-74.

Кроме того, ХГАПП будет получать заказы на изготовление запасных частей для летательных аппаратов, проведение технического обслуживания и обучения пилотов.

«Впервые на авиастроительное предприятие нашей страны заходит мощный инвестор международного уровня, который планирует вкладывать средства в течение многих лет», — заявил гендиректор Укроборонпрома Роман Романов.

Экономическая правда