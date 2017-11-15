Фронтовая Горловка: ситуация обостряется, снова слышны «Грады»

Боевые действия в окрестностях города активизировались.

14-го ноября местные жители о боях на севере/северо-западе начали сообщать с утра. Затем это же направление упоминалось днем, а кроме него пользователи соцсетей написали о звуках войны с юга.

Вечером горожане рассказали о залпе «Града» из Горловки. По их словам, был выпущен полный пакет. После 20 час. по местному времени стало громко в стороне Широкой Балки: «стрелковое, минометы, к/к пулеметы, бронетехника». Спустя час появилось сообщение о применении тяжелого на западе.

По некоторым данным в результате обстрелов в Зайцево вновь пострадал частный сектор. В результате попадания произошел пожар и дом сгорел. О раненых и погибших не сообщается.

На севере и северо-западе продолжали стрелять и после полуночи. Сегодня с утра горловчане вновь слышат боевые действия на севере…

Стоит отметить, что фиксировались они на протяжении всего вторника и в стороне Светлодарска.

Также появилась информация, что накануне под Кодемой предположительно на растяжке подорвалась 54-летняя женщина, пасшая коров. С ранениями ноги ее госпитализировали в больницу Бахмута.

Продолжали стрелять на участке Ясиноватая/Авдеевка, под Докучаевском. В Донецке вечером особо громко было на западе и севере.