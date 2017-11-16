Сигареты могут подорожать еще на треть

Верховной Радой в первом чтении приняты правки в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, предусматривающий увеличение акцизов на табачные изделия на 29,7%.

В законопроекте говорится о постепенном повышении специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году — на 29,7%, а в последующие годы (вплоть до 2025-го года) — на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за тысячу штук.

Как сообщают СМИ, на данный момент минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине 20 евро за тысячу штук.

Согласно информации, такие новшества уже в следующем году приведут к тому, что за счет акцизов на табак бюджет пополнится на 11,74 млрд. грн.