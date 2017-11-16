Красный Крест завершает обустройство пункта обогрева на КПП под Горловкой

Международный комитет Красного Креста завершает обустройство пункта обогрева на пункте пропуска в Горловке. Об этом сообщается в распространенном пресс-релизе МККК.



«В Горловке, где находится … пункт пропуска, которым ежедневно пользуются тысячи людей, МККК сейчас завершает обустройство пункта обогрева контейнерного типа, чтобы улучшить удовлетворение основных потребностей людей во время ожидания в очереди», — говорится в сообщении.

Также в Станице Луганской в дополнение к пунктам обогрева, установленным МККК с обеих сторон, на подконтрольной украинскому правительству территории недавно был открыт пункт первой помощи, который сейчас принимает до 20 пациентов в день. Сейчас ведется работа по расширению существующего пункта обогрева на неподконтрольной украинскому правительству стороне, чтобы дать большему количеству людей столь необходимый отдых в ожидании пересечения моста.

МККК является беспристрастной, нейтральной и независимой гуманитарной организацией, цели и задачи которой состоят в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфликтов, и оказывать им помощь. Сегодня ее персонал в Украине насчитывает около 500 сотрудников, работающих в офисах организации в Киеве, Одессе, Мариуполе, Славянске, Северодонецке, Донецке и Луганске.

ОстроВ