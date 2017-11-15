По уровню терроризма Украина попала в ТОП-20

Украина заняла 17 место в рейтинге стран с высокой угрозой терроризма The Global Terrorism Index 2017, обнародованном Лондонским институтом экономики и мира 15 ноября.

Британские аналитики внесли Украину в первую двадцатку стран с высоким уровнем террористической активности, поставив оценку 6,56 по 10-балльной шкале. Кроме Украины в топ-20 стран по уровню влияния терроризма попали Сомали, Индия, Турция, Ливия, Египет и Судан.

Возглавил рейтинг этого года Ирак.

Примечательно, что в первой двадцатке рейтинга The Global Terrorism Index 2017 нет ни одной страны из Западной Европы. Наиболее высокое влияние терроризма в регионе, по мнению специалистов, наблюдается во Франции, однако и она заняла 23-е место с оценкой 5,96 балла.

США занимают 32-е место (5,43 балла), а следом за ними расположилась Россия – 5,33 балла.

По данным института, наибольшее количество смертей в результате терактов в 2017 году находится на совести террористов «Исламского государства».

Trust.ua