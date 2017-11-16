Фронтовая Горловка: вновь гремело тяжелое

В среду снова было неспокойно на протяжении всего дня.

Как уже сообщалось, вчера стрелять начали с самого утра — горожане сообщали о боях на севере. Затем около полудня они рассказали об отдаленных, но мощных звуках войны с юго-запада (скорее всего район авдеевской промзоны). Однако, спустя пару часов «бахи» стали несколько ближе и тяжелее.

В интернет-изданиях появилась информация, что в это время под огнем оказался район дамбы шламонакопителя фенольного завода в Торецке, где после договоренностей сторон о «режиме тишины» с 9-го ноября велись ремонтные работы.

Основные же события начали происходить ближе к 22 час. по местному времени. По словам, горловчан очень громко стало на севере. Наиболее горячо было в районе Гольмовского, а также восточнее (по некоторым данным, Карло-Марксово) где, как утверждают местные жители, были прилеты. К 23 час. тяжелое здесь применялось полным ходом и стихать начало лишь после полуночи. Кроме того, гремела сторона Светлодарск-Дебальцево и направление Широкой Балки.

Сегодня, 16-го ноября, около четырех утра горловчан вновь разбудило тяжелое вооружение…

На протяжение дня также «шумели» окраины Донецка. На линии от Ясиноватой и Авдеевки до Трудовских и Марьинки всю среду вспыхивали боестолкновения и обстрелы, в которых кроме стрелкового и гранатометов активно применялась бронетехника и минометы.