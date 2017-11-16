Состояние пострадавших от взрыва в Донецке мальчиков стабильное

Об этом рассказали медики травматологического центра, где находятся дети.

«Их состояние стабильное. Один из них вполне удовлетворительный, второй ребенок более тяжелый, он только вчера был выведен из реанимационного отделения, после чего мальчика прооперировали. В целом, жизни детей уже ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Напомним, три четвероклассника нашли на школьном стадионе неизвестный предмет, который сдетонировал после того, как они бросили в него камень. В результате взрыва один мальчик от полученных ран скончался, еще двое были доставлены в травматологический центр.