Фронтовая Горловка: бои на севере не стихают

Горловчане слышали боевые действия как днем, так и вечером.

Около полудня местные жители сообщили о «бахах» сразу на двух направлениях — на юге и на западе.

Вечером же стреляли на северных окраинах. Горожане рассказывали о боях в стороне Майорска и Зайцево, Светлодарска и Новолуганского, Углегорска и Дебальцево. Практически до полуночи кроме стрелкового применялось крупнокалиберное вооружение, бронетехника, минометы и более тяжелое. Также стало известно, что днем ранее в Гольмовском в ходе обстрелов был поврежден дом и газопровод.

Неспокойная обстановка сохраняется в районе Донецка — в Марьинке и Трудовских, под Авдеевкой, а также на западе от Мариуполя.